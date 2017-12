Müllheim Sucht, Überwachung, Mobbing und mehr

Von Michelle Kollmann

Das Motto „You don’t have to post it to prove it“ gaben die Schüler des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums an der Georg-Kerschensteiner-Schule den Sechstklässlern der Neuenburger Schulen im Rahmen von Workshops mit nach Hause. Über mehrere Wochen wurden acht Workshops zusammengestellt, die den sechsten Klassen die Medien und ihre Gefahren näher bringen und verstehen lassen sollten.

Die Themenbereiche der einzelnen Workshops fächerten sich über allesamt wichtige Themen, wie den richtigen Umgang miteinander im Chat, Sucht, Überwachung und das eigene Selbstbild. Angeboten wurden die Workshops: Instagram, Happy Slapping, Was ist Sucht?, Überwachung, Nettiquette, Bin ich noch ich?, Denkst du schon oder mobbst du noch? und Präsenz im Netz.

In dem Workshop „Instagram“ wurden die Gefahren der verschiedenen Einstellungen besprochen und Bezug auf das eigene Selbstbewusstsein genommen. „Happy Slapping“ beschreibt den körperlichen Angriff auf Passanten, welches gefilmt und anschließend ins Internet gestellt wird. Dabei ging der Workshop auf die Konsequenzen dieses Handelns ein. In „Was ist Sucht?“ wurden die verschiedenen Einheiten der Sucht angesprochen und den Kindern erklärt, damit sie sich der Gefahren bewusst sind. Der Workshop „Überwachung“ befasste sich mit den Nutzereinstellungen von verschiedenen Apps, welche uns alle in einem bestimmten Grad überwachen und unsere Daten sichern. Der Begriff „Nettiquette“ stammt von den zwei Wörtern Netz und Etikette ab, da es dass angemessene Verhalten im Internet beschreibt und auch einen Bezug auf Cyber-Mobbing nimmt. Der Workshop „Bin ich noch ich?“ setzte sich mit der Beeinflussung der sozialen Medien im Alltag und deren Folgen auseinander. In „Denkst du schon oder mobbst du noch?“ beschäftigten sich die Kinder mit Cyber-Mobbing und dessen Folgen. Der Workshop „Präsenz im Internet“ griff die Themen Pädophilie, Sexting und Sexismus im Internet auf.