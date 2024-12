Auf frischer Tat ertappt wurde ein 41-Jähriger, der am Samstag in einem Supermarkt an der Schliengener Straße Tabak gestohlen hat. Die Angestellte einer Sicherheitsfirma beobachtete den Mann, der mehrere Packungen Tabak einsteckte. Die Angestellte versuchte anschließend, den 41-Jährigen daran zu hindern, den Markt zu verlassen. Jedoch gelang dies nicht. Eine hinzugezogene Streife des Polizeireviers Müllheim nahm den Tatverdächtigen wenig später im nahen Umkreis des Supermarkts vorläufig fest.