Die Müllheimer Keramikerin Lena Andres öffnet anlässlich des „Tags der offenen Töpferei“ in Baden-Württemberg am heutigen Samstag und am morgigen Sonntag ihre Werkstatt in der Mauchener Straße 10. Andres ist hauptberufliche Keramikerin, betreibt seit zwei Jahren ihre Werkstatt in Müllheim und arbeitet mit Limoges-Porzellan. Der „Tag der offenen Töpferei“ findet zum 17. Mal statt, Eine Vielzahl von Töpfereien ermöglicht es interessierten Menschen ein altes Handwerk in seiner Vielfaltkennenzulernen. Weitere Informationen sind im Internet unter www.tag-der-offenen-toepferei.de zu finden. Foto: zVg