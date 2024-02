Müllheim: Tanzen gegen Gewalt an Frauen

Der Tanzflashmob wurde von den Mitarbeiterinnen der beteiligten Jugendzentren, federführend die beiden Jugendreferentinnen aus Müllheim, Alina Ruch und Lisa Issa, organisiert. Sie freuten sich, dass mit rund 80 Teilnehmenden, darunter auch ein paar Männer, die durch ihre Teilnahme ihre Solidarität bekundet hatten, nach Müllheim auf den Markgräfler Platz gekommen waren. Auch die Zahl der Zuschauenden am Rande des Tanzflashmobs am frühen Mittwochabend war mit mehr als 50 Zuschauende gegenüber der ersten Veranstaltung in Müllheim im Februar 2020 ebenfalls leicht angestiegen.

Wie wichtig das Thema für die Gesellschaft ist, machte Bürgermeister Martin Löffler in seiner Ansprache deutlich. Mit der weltweiten Aktion „One Billion Rising“ wollen die Macher der Organisation „V-Day“ die gleiche Anzahl an Frauen zu dem weltweiten Tanzflashmob einladen wie auch Frauen Gewalt auf allen Kontinenten erfahren. „Die Aktion will auf Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen“, betonte Löffler. Das betrifft laut Bürgermeister auch viele Frauen in Deutschland. Ein extremes Beispiel für Gewalt gegen Frauen sei in Afghanistan zu finden. „Letztendlich ist es jede dritte Frau weltweit, die schon einmal Gewalt in irgendeiner Form erlebt hat“, bedauert Löffler.