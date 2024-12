Bei der Hauptversammlung der „Genussläufer Dreyeckland“ haben die Mitglieder auf auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurückgeblickt, heißt es in einer Mitteilung. Bei der 22. Ausgabe des Genusslaufs am 28. April gingen 1100 Teilnehmer an den Start, darunter 149 Kinder. Dies sei eine der besten Beteiligungen gewesen, bilanzierte Vorsitzender Niels Tröger.