Müllheim: Teamgeist, Ausdauer und Willen

Der Preis der Lesegesellschaft Müllheim für das Fach Deutsch ging an Linda Hintenaus (10d). Die von der Buchhandlung Beidek gestifteten Preise für die Fächer Mathematik und Englisch konnten Kian Loy (10a) und Hannah Kaschel (10b) in Empfang nehmen. Leyla John (10c) wurde für ihre Leistung in Französisch ausgezeichnet. Den Preis der Sparkasse Markgräflerland für die Fächer Geschichte/Geografie/WBS/Gemeinschaftskunde bekam Arzihane Gashi (10b). Im naturwissenschaftlichen Bereich (Biologie/Chemie/Physik) überzeugte Samuel Lang (10c) und erhielt den Preis der Volksbank Müllheim ebenso wie den Schulpreis in Informatik. Julius Jung (10b) wurde mit dem Technik-Preis der Firma Hellma geehrt und im Bereich Alltag, Ernährung und Soziales (AES) bekam Alina Glittenberg (10d) den Preis des Restaurants Messer und Gradel. Den von Clemens Nassal gestifteten Sportpreis konnte sich Milian Zámbó (10e) sichern. Theresa Falkenroth (10d), Lilli Skubella (10e), Salome Steiner (10e) und Sarah Fußy (10e) freuten sich über den gespendeten Musikpreis. Die von Auszeichnung im Fach Kunst ging an Biin Ike (9e). Für das beste Ergebnis in der Projektprüfung des Hauptschulabschlusses erhielt Limamoulaye Cissé (9e) einen Preis.

Als Schulbeste des Abschlussjahrgangs zeichneten sich Linda Hintenaus (10d) und Kian Loy (10a) mit einem sensationellen Notendurchschnitt von 1,0 aus. Weitere Schulpreise erhielten die Klassenbesten: Tristan Merz (10a), Arzihane Gashi (10b), Samuel Lang (10c), Theresa Falkenroth (10d), Lilli Skubella (10e), Biin Ike (9e) und Destegül Erkus (9e).