Müllheim Tempo 30 auf der B3 in Hügelheim kommt

In den vergangenen Tagen hat die Untere Verkehrsbehörde beim Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler die verkehrsrechtliche Anordnung der Geschwindigkeitsbeschränkung erlassen. Die Straßenmeisterei des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald wird die Verkehrszeichen in der Ortsdurchfahrt Hügelheim voraussichtlich in den kommenden acht Wochen anbringen.