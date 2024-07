Müllheim: Teure Risse im Unterbau

Jetzt wurde im Bereich der Verdolung der Boden bis zu drei Meter Tiefe ausgehoben und mit Bauschutt verdichtet, unter der Laufbahn wurde ebenfalls der Unterbau erneuert. Repariert, ergänzt und erneuert wurde auch die Drainage am Stadionrand, wo Hangwasser in den Untergrund von Laufbahn und Spielfeld drückte. Zuletzt wurde der rote Kunststoffbelag auf den schwarzen Unterbelag gespritzt. Das war eine Arbeit, die nur bei Trockenheit ausgeführt werden konnte. Ein weiterer Grund, der durch die überwiegend nasse Witterung in den vergangenen Monaten zu einer weiteren Verzögerung führte.