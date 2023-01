Müllheim Texte und Bilder zum Thema Rhein

Müllheim. Begleitend zur aktuellen Ausstellung „Rheinreise – au long du Rhin“ der Basler Künstlerin Rosa Lachenmeier findet am Sonntag, 22. Januar, ab 11.15 Uhr eine Lesung mit dem bekannten Markgräfler Dichter Markus Manfred Jung statt. Für diese Veranstaltung hat er eigens Texte zum Thema Rhein ausgewählt, heißt es in der Ankündigung zur Veranstaltung. Auch die Künstlerin Rosa Lachenmeier wird für Gespräche zur aktuellen Ausstellung anwesend sein, heißt es. Markus Manfred Jung wurde im Jahr 1954 in Zell im Wiesental als Sohn des alemannischen Mundartdichters Gerhard Jung geboren und lebt mit seiner Frau, der Malerin Bettina Bohn, in Hohenegg, Kleines Wiesental. Neben seiner Tätigkeit als Gymnasiallehrer ist er seit langem schriftstellerisch mit Gedichten, Geschichten, Theaterstücken und Hörspielen in alemannischer Mundart und Hochdeutsch tätig, wofür er vielfach ausgezeichnet wurde. Erst kürzlich erhielt der Hebel-Dank-Träger den renommierten Gerlinger Lyrik-Preis. Er ist Präsident des Internationalen Dialektinstituts in Österreich und Organisator der Mund-Art Literatur-Werkstatt Schopfheim.