Die Asiatische Tigermücke ist in Müllheim angekommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Stadt leitet nun zahlreiche Bekämpfungsmaßnahmen ein, darunter auch die kostenlose Abgabe von BTI-Tabletten ab Montag in den Ortsverwaltungen und im Rathaus. Die Stadt ruft alle Bürger dazu auf, sich aktiv an der Bekämpfung der Asiatischen Tigermücke zu beteiligen. Weitere Infos zur Asiatischen Tigermücke und den Maßnahmen zur Bekämpfung gibt es auf der Internetseite muellheim.de/tigermuecke