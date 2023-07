Müllheim Toller Sound für tanzendes Publikum

Viele Menschen aus nah und fern haben auf die nächste Auflage der Müllheimer Cover Nights gewartet. Mit der Auswahl der Bands in diesem Jahr hat, so zeigen es die Besucherzahlen am Ende der beiden Abende, hat Cheforganisator Christoph Römmler von Karo Events wohl den Nagel auf den Kopf getroffen. Allein am Freitagabend war der Veranstaltungsort praktisch bis auf den letzten Platz gefüllt, am Samstagabend waren es etwas weniger. Das lag vermutlich weniger an der angebotenen Musik, sondern eher daran, dass vermutlich viele Kurzentschlossene aufgrund der Wetterprognose weggeblieben waren. Letztendlich gab es zweimal ein paar Regentropfen, ansonsten blieb es trocken und es herrschte ein laues Sommerlüftchen.

Alle vier Tributebands gelten als die Besten im europäischen Raum. Entsprechend von weit her kamen gleich drei von ihnen angereist. Sowohl die Coverband „ABBA Dreams“ als auch „Pink Deluxe“ reisten aus Italien an, die Ed Sheeran-Tributeband „Thinking out loud“ war aus dem englischen Nottingham eigens wegen der Cover Nights angereist. Nur die Gruppe „Night Fever“ mit der Musik der Bee Gees stammen aus Deutschland, genauer aus dem rheinland-pfälzischen Osthofen.