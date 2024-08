Müllheim: Touristiker haben den Mystery Check bestanden

Die Überprüfung des DTV erfolge laut Lang auch mittels eines Mystery-Checks. Der DTV Prüfer stellt dabei unangekündigt Anfragen per E-Email, per Telefon und letztlich auch vor Ort. Das fängt beim Thema Zimmervermittlung und reicht bis zum personellen Service, also ob beispielsweise die Betreuung ausländischer Gäste durch die ständige Präsenz von mindestens einer Person für Auskünfte in englischer Sprache gewährleistet ist. „Wir sind stolz darauf, die Qualitätskontrolle erfolgreich gemeistert und uns auch in den unangekündigten Tests so gut bewährt zu haben. Anhand der vom DTV erhaltenen Analyse werden wir daran arbeiten, unsere Kompetenz weiter auszubauen und so noch mehr Kundenzufriedenheit zu erreichen“, sagt Lang. Die Tourist-Information darf nun wieder drei Jahre lang mit der i-Marke werben. Dann steht eine erneute Überprüfung an.