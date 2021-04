Müllheim Trauerbeflaggungin Müllheim

In der Stadt Müllheim wird, wie in vielen anderen Gemeinden auch, am Sonntag an allen Dienstgebäuden eine Trauerbeflaggung erfolgen, heißt es in einer städtischen Mitteilung. Ferner wird der Gemeinderat der Stadt Müllheim seine kommende Sitzung mit einer Schweigeminute beginnen.

„Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 sind viele Menschen in unseren Städten gestorben. Viele starben infolge einer Corona-Erkrankung, andere wiederum unabhängig davon. All diese Menschen verbindet, dass sie sich durch die Einschränkungen in der Pandemie häufig nicht von ihren Familien und Freunden verabschieden konnten“, heißt es in der Mitteilung. Auch für Hinterbliebene sei es schwer, angemessen zu trauern. Die Pandemie hinterlasse tiefe Spuren im Leben vieler Menschen.