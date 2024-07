Müllheim: Tributebands stehen in den Startlöchern

In diesem Jahr werden am Freitagabend die Fans der Musik von Guns N‘ Roses und Bon Jovi auf ihre Kosten kommen. Die auch von Auftritten in Müllheim bekannten Tributebands „Slash n‘ Roses“ und „Bounce“ stehen für ein besonderes Musikerlebnis. Der Samstag bietet mit Musik der Band U2 (Tributeband „Achtung Babies“) und Genesis wie auch mit Musik von Phil Collins („Phil Iti“) den Sound für ein weiteres Hörerlebnis. An beiden Abenden wird die Vorband „Human Touch“ das Publikum musikalisch einstimmen.

Tickets noch erhältlich

Einlass ist an beiden Abenden ab 18.30 Uhr, die Vorband startet um 19 Uhr. Karten gibt es noch über die Ticket-Hotline von Karoevents, bei der Hauptstelle der Sparkasse und beim First Reisebüro in Müllheim.