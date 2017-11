Müllheim Umfrage zur Bebauung auf Pfunder-Areal

Müllheim. Auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses Pfunder in Müllheims Innenstadt soll ein Dienstleistungs- und Gastronomiezentrum entstehen. Die Auggener Baugruppe Pebako ist derzeit dabei, das Vorhaben mit dem Namen „Magnet Müllheim“ an der Nussbaumallee/Ecke Schwarzwaldstraße zu entwickeln. Das betreffende Grundstück gegenüber der Mediathek liegt schon seit geraumer Zeit brach.

Was wünschen sich die Bürger?

Insgesamt befindet sich das Projekt noch in einer sehr frühen Phase. Der Bauträger, die Auggener Baugruppe Pebako, will auch die Bevölkerung in den Prozess miteinbeziehen und hat jetzt eine Umfrage gestartet unter dem Titel: „Was wünscht sich Müllheim für die City?“

„Noch bis 30. November können Müllheimer Bürger an der Umfrage zur Entwicklung eines wichtigen Bausteins der Innenstadtentwicklung teilnehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Die Umfrage wurde auf der Webseite von Pebako unter www.pebako.de veröffentlicht. Die Müllheimer sollen auf diese Weise die Gelegenheit bekommen, ihre Wünsche und Anregungen zur Entwicklung des Pfunder-Areals an der Nussbaumallee einbringen zu können.

Das neue Dienstleistungszentrum mit dem Namen „Magnet Müllheim“ soll die Innenstadt erweitern. Für den Neubau will Pebako „die idealen gewerblichen Mieter“ finden, wie das Unternehmen in der Pressemitteilung deutlich macht.

Im Sommer 2018 soll der Bau beginnen

Pebako ruft die Müllheimer zur Teilnahme an der Umfrage auf. Gefragt wird: Welche Dienstleistungen und Angebote wünschen sich die Bürger am Standort Müllheim? „Hier können sie an der Gestaltung eines städtebaulich wichtigen Objekts teilnehmen, bevor im Sommer 2018 der Bau beginnen soll“, so die Mitteilung weiter.

Neben den aufgezählten Optionen können auch eigene Vorschläge gemacht werden. Die Umfrage läuft noch bis 30. November.