Müllheim und Neuenburg am Rheiun sind dabei: „Wissen. Teilen. Entdecken.“

Stadtbibliothek Neuenburg

Auch die Stadtbibliothek Neuenburg am Rhein ist mit einem vielfältigen Programm dabei und wird von 14.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet sein. Los geht es bereits am Nachmittag mit Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche: Ab 15 Uhr liest der Neuenburger Bürgermeister, Jens Fondy-Langela, für Kindergartenkinder aus einem Kinderbuch vor. Ab 16 Uhr bietet das Kamishibai-Erzähltheater „Pippilothek – Eine Bibliothek wirkt Wunder“ den Sechs- bis Neunjährigen Gelegenheit, in die Welt der Bibliothek einzutauchen. In einer „Gaming Zone“ können Jugendliche von 17 bis 19 Uhr verschiedene Konsolenspiele ausprobieren und miteinander zocken. Diese Aktion wird vom Jugendbüro Neuenburg am Rhein koordiniert.