Zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter ist es am Donnerstag gegen 6.50 Uhr in Müllheim an der Kreuzung „Unter den Matten/Kleinfeldele“ gekommen. Ein Jugendlicher verletze sich dabei so, dass eine stationäre Aufnahme in das Krankenhaus erforderlich war, heißt es in der Polizeimeldung.