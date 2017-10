Müllheim Unterstützung für die Helfer

Von Dorothee Philipp

Der Verein Zuflucht Müllheim engagiert sich in vorbildlicher Weise für die in Müllheim lebenden Flüchtlinge. Die ehrenamtliche Arbeit hat inzwischen professionelle Strukturen in Organisation und Aufgabenteilung. Im Gemeinderat erläuterten drei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, was da geleistet wird.

Müllheim. Der Verein hatte sich an die Stadtverwaltung und den Gemeinderat gewandt mit der Bitte, die drei Hauptakteurinnen für zunächst zwei Jahre auf der Basis einer geringfügigen Beschäftigung mit monatlich 450 Euro zu unterstützen.

Ehrenamt mit professionellen Strukturen

Nach den eindrucksvollen Referaten von Cornelia Zebisch (Vermittlung von Arbeit, Anstellungen, Ausbildung und Praktika), Elfriede Weiß (Begleitung und Betreuung bei gesundheitlichen Problemen) und Anna de Jonghe (Sprachförderung dort, wo die offiziellen Angebote nicht greifen) war das Gremium einstimmig dafür, die Jahressumme von 20 060 Euro freizugeben. Überraschenderweise einigte man sich sogar auf eine Finanzierung schon ab November, was im Nachtragshaushalt berücksichtigt werden soll. Trotzdem wurde auch der Antrag für einen Integrationsmanager genehmigt, eine Stelle, die vom Land mit 90 Prozent bezuschusst wird. An den Kommunen bleibe dann ein „mittlerer vierstelliger Betrag“ hängen, informierte Bürgermeisterin Astrid Siemes-Knoblich.

Müllheim hatte sich entschieden, gemeinsam mit den Kommunen des Gemeindeverwaltungsverbands Müllheim-Badenweiler anderthalb Stellen für diese Aufgabe zu beantragen. Der Vorteil dabei sei, dass dann in jedem Fall mindestens zwei Personen kommen würden.

Integrationsmanager: Kritische Stimmen

Einige Ratsmitglieder fanden, dass diese Personalie überflüssig sei. Dora Pfeifer-Suger (ALM / Grüne) hätte es lieber gesehen, wenn das Geld in die Sanierung des durch einen Brand unbenutzbar gewordenen Tagungsraums im Hotel „Bauer“ gesteckt würde, anstatt in eine Personalstelle, in der „irgendjemand irgendwas koordiniert und organisiert“. Harald Märkt (CDU) meinte, sonst würde ja auch überall gespart. Myriam Egel (SPD), die auch Vorsitzende von Zuflucht Müllheim ist, sagte, dass man das Rad doch nicht neu erfinden müsse.

Die Bürgermeisterin erinnerte daran, dass man gut beraten sei, die Flüchtlinge bestmöglich in die Gesellschaft zu integrieren und zwar gemeinsam, aber mit einer klaren Aufgabenteilung. Schließlich einigte man sich ohne Gegenstimmen bei drei Enthaltungen darauf, die anderthalb Stellen für einen Integrationsmanager zu beantragen.