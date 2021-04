Müllheim Vandalismus in der Innenstadt

Zunächst wurde an der Wilhelmstraße die Fensterscheibe eines Frisörgeschäfts beschädigt. An mindestens zwei geparkten Autos im Bereich der Kreuzung Wilhelm-/Marktstraße wurden die Außenspiegel abgetreten, in einem angrenzenden Garten wurden Töpfe und eine Amphore beschädigt.

Im Bereich der Krafftgasse wurden in der Folge Verkehrszeichen sowie mehrere Mülleimer aus dem Boden gerissen und zum Teil in den angrenzenden Klemmbach geworfen. Ebenfalls an der Krafftgasse wurde ein Holztor herausgerissen und nahezu vollständig zerstört.