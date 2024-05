Der Hügelheimer Johannes Weitzel gehörte von 2017 als Nachrücker bis 2019 dem Müllheimer Gemeinderat an und sitzt seit 2004 im Ortschaftsrat. Dort ist er auch seit einigen Jahren erster Stellvertreter des Ortsvorstehers und darüber hinaus in den verschiedenen Arbeitskreisen der Dorfgemeinschaft engagiert. Weitzels Themen sind die Natur, der Wald, Umwelt- und Klimaschutz. Er engagiert sich auch für die Verbindung mit der elsässischen Gemeinde Uffholtz.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Stadtrat Jürgen Nafz, der aber an der Ratssitzung nicht anwesend war und bei einer anderen Gelegenheit ausgezeichnet werden soll, kündigte Bürgermeister Martin Löffler in der Sitzung an