Müllheim: Verschwörungsschwurbeleien und Fake-News

Maren Siegmann hielt einen Vortrag zum Europäischen Tag der Jüdischen Kultur im Markgräfler Museum in Müllheim. Foto: Alexander Anlicker

Im 16. Jahrhundert hätten nur wenige jüdische Familien in Weil an der Wiese, Huttingen, Istein, Schliengen, Mauchen, Altingen und Sulzburg gelebt, zeigte Siegmann anhand der wenigen vorhandenen Quellen, beispielsweise des Amts Birseck beziehungsweise Schliengen auf. So wurden 1558 in Istein und Huttingen zwei jüdische Familien aufgenommen und mussten dabei ein „Satzgeld“ von 50 Pfund errichten. Das entspricht dem Wert eines Eigenheims, macht Siegmann deutlich. Meist lebten in den genannten Orten zwei jüdische Familien, ein einträgliches Geschäft für die jeweiligen Herrschaften. So verlangte etwa der Markgraf von Baden-Durlach in einem Schutzbrief im Jahr 1575 von zwei jüdischen Familien in Schliengen 40 Gulden plus 24 Ellen Samt im Jahr. Kosten, welche die jüdischen Kaufleute wieder hereinholen mussten. Was ihnen als Wucher vorgeworfen wurde, war lediglich das Ergebnis einer Umverteilung von unten nach oben, erklärte Siegmann auch am Beispiel der Zölle. Starb ein Jude aus Weil oder Istein, wurde er zur Beisetzung zum jüdischen Friedhof in Sulzburg gebracht. Unterwegs wurden mehrfach Landesgrenzen (Fürstbistum Basel, Markgräfschaft Baden-Durlach und Vorderösterreichisch) überquert, und für den Leichnam musste Zoll entrichtet werden.