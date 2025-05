Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls am Montagnachmittag in der Basler Straße im Müllheimer Ortsteil Hügelheim. Dieser soll mit seinem Fahrzeug gegen 16.45 Uhr auf den Vordermann aufgefahren und anschließend davongefahren sein, ohne sich um die Regulierung des Unfalls zu kümmern. Der Zusammenstoß ereignete sich auf Höhe der Markgrafenstraße, nachdem der 75-Jährige Geschädigte mit seinem Fahrzeug verkehrsbedingt bremsen musste. Er hielt Ausschau nach dem Unfallgegner, der aber seine Fahrt auf der B 3 allerdings fortsetzte und nicht mehr vom Geschädigten verfolgt werden konnte. Der entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag. Es soll sich um einen dunklen Kleinwagen, mit Freiburger Kennzeichen (FR) gehandelt haben. Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Müllheim unter Tel. 07631/17 88-0.