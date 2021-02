Offene Fragen werden am Montag, 8. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr in einer allgemeinen Video-Konferenz beantwortet. Wer an der Video-Konferenz teilnehmen will, kann sich bis Sonntag, 7. Februar, 15 Uhr, per E-Mail an mgm@lkbh.de anmelden.

Eine individuelle Beratung rund um die Einschulung bietet die Schule am Dienstag, 23. Februar, zwischen 16 und 18 Uhr an. Alle Hygiene- und Abstandsregeln werden dabei eingehalten. Dazu ist eine Anmeldung unter Tel. 07631/97 39 60 erforderlich.