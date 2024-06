Müllheim: Virtuelle Betreuung von Senioren

Damit das möglich ist, bekommt Weber unter anderem Unterstützung von ihrer Tochter, einem täglichen Pflegedienst und Alexa. Die intuitive Sprachtechnologie unterstützt sie dabei, selbst den Tagesablauf zu bestimmen, im eigenen Zuhause zu leben und soziale Kontakte zu pflegen. So kommuniziert Barbara Weber regelmäßig über ihr Echo-Gerät mit dem Betreuungsdienst, aber auch mit ihrer Familie: „Meine fünf Kinder nutzen alle Alexa. Wenn ich mit ihnen reden möchte, bitte ich einfach Alexa darum. Das ist am einfachsten.“ Die Nachrichten via Alexa sind für sie ein „Muss“. Gerne hört sie sich auch Musik an, lässt sich von Alexa Kochrezepte vorlesen oder Erinnerungen erstellen. „Dank Alexa verpasse ich auch keinen meiner Termine mehr“, sagt Weber.

Einsamkeit kann in jedem Alter und in jeder Lebenssituation entstehen – und betrifft in Deutschland Millionen Menschen, heißt es in der Pressemitteilung. Bedingt durch soziale Isolation, körperliche Einschränkungen oder den Verlust geliebter Menschen steigt besonders im Alter das Risiko zunehmender Einsamkeit.