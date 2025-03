Eine 77-jährige Frau ist am Freitagnachmittag durch einen freilaufenden Hund im Müllheimer Ortsteil Vögisheim so schwer verletzt worden, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Das teilt das Polizeipräsidium Freiburg mit. Die Frau war am Freitag gegen 17 Uhr am Rotacker im Ortsteil Vögisheim zu Fuß unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei ein Hund aus einem Grundstück plötzlich auf sie zugerannt, habe sie umgeworfen und sie sofort mehrfach ins Gesicht gebissen. Hierbei erlitt sie erhebliche Verletzungen im Gesicht und wurde durch den Rettungsdienst in eine Spezialklinik transportiert. Eine 29-jährige Hundehalterin hatte nach Mitteilung der Polizei „keinen ausreichenden Einfluss“ auf den Hund, um diesen noch zu stoppen. Erst als die Halterin und ein Begleiter den Hund von der Frau wegrissen, habe dieser von seinem Opfer abgelassen, heißt es. Zeugen können sich unter Tel. 07631/1788-0 melden.