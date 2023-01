Müllheim Volksbank ehrt langjährige Mitarbeiter

Müllheim. Bei der Volksbank Breisgau-Markgräflerland wurden langjährige Mitarbeiter in einer Feierstunde im Europapark für ihre Treue zum Unternehmen geehrt. Aus den Jahren 2021 und 2022 konnten elf Mitarbeiter auf 25 Jahre und 40 Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken. Gleichzeitig wurden 13 Mitarbeiter in die Altersteilzeit beziehungsweise in den Ruhestand verabschiedet.