Müllheim Von der Jungsteinzeit über Römer und Kelten ins Mittelalter

Beigeordneter Günter Danksin unterstrich die enge Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege in Sachen Ausgrabungen und mit dem Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, mit dem in den nächsten Monaten der zweite Teil der Dauerausstellung überarbeitet werden soll. Mit der Neukonzeption wolle man neuen Erkenntnissen und spannenden Funden Rechnung tragen und einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen. Ziel der Überarbeitung war es, die Ausstellung zugunsten der Wirkung der Fundstücke luftiger zu gestalten und mit neuen, kurzen Texten – auch in französischer Sprache – zu erläutern. „Die Ausstellung ist nun flexibler und modular aufgebaut und kann mit überschaubarem Aufwand schnell verändert werden“, betont Danksin. Für den scheidenden Museumsleiter Jan Merk gehe mit der Eröffnung ein Prozess zu Ende, in dem Merk im Laufe seiner Dienstzeit gemeinsam mit seinem Team und zahlreichen ehrenamtlichen Helfern viele Ausstellungen neu konzipiert habe. Im Bereich Geologie soll der Feinschliff in nächster Zeit noch erfolgen, hieß es weiter. Der Erfolg des neuen Ausstellungsbereichs habe viele Partner, bedankte sich der Beigeordnete. Danksin nannte die beiden Landesämter, deren Mitarbeitenden wie die Archäologen Bertram Jenisch und Marcel El Kassem vom Landesamt für Denkmalpflege, die ehrenamtlichen Mitarbeitenden des Arbeitskreises Archäologie des Museumsvereins und die Sparkasse Markgräflerland für die finanzielle Unterstützung für das Museum.

Glücklich über das Ergebnis zeigte sich der Präsident des Landesdenkmalamts, Professor Claus Wolf. Auch in seiner Funktion als Direktor des archäologischen Landesmuseums und als Vorsitzender der Förderstiftung Archäologie Baden-Württemberg – die Stiftung unterstützte das Müllheimer Projekt mit Fördermitteln – unterstrich er die besondere Bedeutung der Müllheimer Sammlung. Bereits seit Gründung des Museums als Wein- und Heimatmuseum im Jahr 1974 habe die Archäologie eine Rolle gespielt, erinnerte Wolf an die Anfänge. Er lobte die enge Kooperation zwischen Stadt und Landesdenkmalpflege über die Jahrzehnte, die längst Vorbildfunktion für die Museen im ganzen Land hätte.