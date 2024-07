Müllheim: Von der Spätromantik zur Zwölftonmusik

Mit diesem Programm eröffnet das Orchester eine große musikalische Bandbreite zwischen der Spätromantik Bruckners und der Zwölftonmusik von Alban Berg. Vor allem das Violinkonzert stellt an Orchester und Solist hohe Anforderungen, belohnt aber auch mit einer enormen Klangvielfalt und Virtuosität.

Als Solisten konnte die Kammerphilharmonie Freiburg den renommierten Geiger Friedemann Treiber gewinnen. Ausgebildet an der Musikhochschule Basel konzertiert Friedemann Treiber seit Jahrzehnten mit bekannten Orchestern in ganz Europa und hat sich mit diversen CD-Einspielungen sowie auch als Komponist einen Namen gemacht. Seit 2016 ist Treiber Violindozent an der Kalaidos Musikhochschule Schweiz.