Müllheim Von Gelassenheit in der Not lernen

Der Verein wurde im Jahr 1998 von Ellen Dietrich gegründet und ist vor Ort unter dem Namen „Self Help Nepal“ registriert. Sie habe das Projekt 2014 im Rahmen einer Nepal-Reise kennengelernt, berichtet Schneider-Winter.

Als Senior-Praktikantin half sie bei der Lernzeit und Hausaufgabenbetreuung morgens und nachmittags nach der Schule mit und erteilte Unterricht in Biologie und Englisch mit College- Studenten und Mitarbeitern.

Aber auch Spiel und Freizeit haben sehr viel Freude bereitet, die Kinder waren dankbar für alle Angebote und jede Aufmerksamkeit. So haben sie mit Begeisterung gemalt und gehäkelt oder einfach die körperliche Nähe und Zuwendung genossen, berichtet sie.

Schon wenige Tage nach ihrer Ankunft in Kathmandu hätten sich die ersten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Nepal bemerkbar gemacht: Die Prüfungen der Kinder wurden vorgezogen oder verlegt, die Ferien auf zunächst vier Wochen verlängert. Das feucht-fröhliche Farbenfest Holi Anfang März durfte nur mit Farbe und ohne das übliche gegenseitige Bewerfen mit Wasserbeuteln stattfinden. Aber der Alltag im Kinderheim wurde so gut es ging aufrechterhalten.

„Bei einer Teamsitzung vergangene Woche konnte ich miterleben, wie die Nepalesen angesichts von plötzlichen Veränderungen oder Notsituationen reagieren: wir planen, wir halten zusammen, wir werden es schaffen“, berichtet sie und betont: „Am Ende des Tages wissen wir, was der Plan war.“

Am 19. März hat die nepalesische Regierung dann zum Schutze der Bevölkerung strenge Maßnahmen wie Ausgeh- und Einreiseverbote erlassen und das Auswärtige Amt dringend empfohlen, dass alle „Ausländer“ das Land verlassen. Nur die wenigen jungen deutschen Praktikanten im „Haus der Hoffnung“, die noch einen Aufenthalt von vier bis fünf Monaten vor sich haben, bleiben vor Ort,

Nach Warnungen und Informationen des Auswärtigen Amtes sei sie am 20. März mit Turkish Airlines über Istanbul zurück nach Deutschland geflogen, zusammen mit anderen Praktikanten, berichtet sie. Es war die letzte Maschine, bevor auch der Flughafen in Kathmandu geschlossen wurde.

Für die Betreuer in den Kinderheimen ist all dies eine riesige Zusatzbelastung, da es Ganztagsbeschäftigung ohne Pause und volle Essensversorgung bedeutet. Im Normalfall sind die Kinder zwischen 9.30 und 15.30 Uhr in der Schule und die Angestellten können ihrer sonstigen Arbeit nachgehen. Schulgeld und Personal müssen weiterbezahlt werden. Daher entsteht auch bei „Self Help Nepal“ eine ganz neue und prekäre finanzielle Situation. „Es ist nicht auszudenken was passiert, wenn Covid-19 in Nepal grassiert, die medizinische Versorgung ist bereits im Normalfall schwierig“, stellt Schneider-Winter fest.

Im Reisegepäck hatte sie zahlreiche Sachspenden von Müllheimer Firmen, Institutionen und Einzelpersonen, berichtet sie und dankt den Unterstützern.

Auch für viele Menschen in unserer Region bringt die Corona-Pandemie massive Einschnitte im privaten und betrieblichen Bereich mit sich, stellt sie fest, dennoch hofft sie, dass auch künftig den Menschen in Nepal geholfen wird.

Weitere Informationen: www.hausderhoffnung- nepal.de