Müllheim: Von Müllheim in den Hambacher Forst

Als er 1979 nach Müllheim kam, habe er festgestellt, dass die Müllheimer Eichen wertvoll seien, und dass die Baumschulen nach Saatgut gesucht haben, erzählt Nutsch im Gespräch mit unserer Zeitung. Daraufhin habe er bei der Forstdirektion die Anerkennung als Saatschulbetrieb beantragt. Im Jahr 1982 fand dann die erste Eichelernte im Müllheimer Eichwald statt. Anfangs waren auch Schulklassen beteiligt.

Einige Familien sammeln schon in der zweiten Generation Eicheln im Wald.

Mittlerweile seien es 13 Familien, teilweise schon in der zweiten Generation, die in Mastjahren – Jahren in denen es viele Eicheln gibt – Eicheln sammeln und abliefern. Diese werden dann von zwei Baumschulen und zwei Saatguthändlern aufgekauft und die Sammler nach Kilogramm bezahlt, erklärt Nutsch. Aber auch die Stadt Müllheim profitiere durch Pachteinnahmen der Käufer sowie einem Anteil nach Gewicht an der Ernte, ergänzt er. Am Dienstag sei die letzte Charge von seinem Hof abgeholt worden, sagt Nutsch. Nur ein Eimer voller Eicheln steht noch in der Garage. Diese sind für das Labor bestimmt, handelt es sich doch um zertifiziertes und kontrolliertes Saatgut.