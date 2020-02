Müllheim Von Müllheim ins MoMa

Die wichtigste Rolle spielen dabei nicht die Objekte selbst, sondern das Netzwerk der Akteure und ihre fortgesetzte Kommunikation: Netzkunst nennt die Fachwelt diesen gänzlich anderen Ansatz künstlerischen Handelns, der dem Kommerz eine deutliche Absage erteilt.

allers Kunst hat immer mit Menschen zu tun.

Ray Johnson war in den frühen 1960er Jahren damit ein Pionier. Inzwischen ist die Fachwelt aufmerksam geworden, und so haben auch andere Museen mit großen Namen wie das „Le Musée de la Poste“ in Paris, das „mumok“ in Wien und weitere Häuser in Berlin und Bern Interesse am Erwerb der Ausstellung gezeigt. „Ich war völlig überrascht, als die Kuratorin Luann Palazzo, den teilnehmenden Künstlern eröffnete, wie riesig das Interesse der großen renommierten Häuser an der Ausstellung ist“, sagt Faller im Gespräch mit unserer Zeitung. Dass er zur Teilnahme eingeladen wurde, ist dagegen eher eine Bestätigung seiner Arbeit.

Aus Berlin vor 17 Jahren nach Müllheim gezogen, arbeitet er in einem bescheidenen Atelier in seiner Wohnung. „Ich habe beruflich nie was anderes gemacht“, sagt er. Sein künstlerischer Werdegang liest sich europäisch: Paris, Mailand, Lille waren einige der Stationen, wo Faller längere Zeit studiert, gelebt und gearbeitet hat. Er spricht fließend Französisch und Italienisch, hat viele Kontakte zu Künstlerkreisen in diesen Ländern. Mailand hat er verlassen, als die Roten Brigaden Anfang der 1970er Jahre die Stadt mit Terrorakten überzogen, von Berlin nach Müllheim ist er der Familie zuliebe gewechselt, aber auch, weil die Stadt zunehmend stressig und ihn der vom Kommerz gesteuerte Kunstbetrieb anwiderte.

Wolfgang Faller ist ein ernsthafter, stiller Künstler, für den das Kunstwerk mit Hinterfragen beginnt. Der moderne Kunstbetrieb mit seinen trendigen Messen, angesagten Galerien und astronomischen Preisen ist für ihn ein „verlogener Mythos“. Fallers Kunst hat immer mit Menschen zu tun. Wir sehen sie als Gesichter, als Köpfe ohne Gesicht, als schemenhafte Figuren in Interaktion miteinander, die Farben sind klar, leuchtend und doch von einer gewissen Dunkelheit umgeben. Ob er, wie vor einem Jahr mit einer Kollegin zusammen im Schliengener Wasserschloss ausstellt, seine Arbeiten im kleinen Künstlerdorf Cunlhat in der Auvergne zeigt, oder wie im Jahr 2019 in Korea, Kanada, USA oder Großbritannien – das Thema ist es, das Faller bewegt, nicht die Prominenz des Ausstellungsortes. Er ist mit seiner Kunst den großen, auch politischen, Menschheitsfragen auf der Spur, ohne zu spekulieren, ob und wie teuer man das daraus erwachsende Kunstwerk verkaufen kann.

Er sagt: „Warum auch immer wir das Wahre suchen und oft nur Entertainment finden, stellt für den Künstler eine Herausforderung dar, die stetige Befragung existenzieller Dinge des Lebens in Kunst auszudrücken.“ Mit Ray Johnson hat er viel gemeinsam: Er liebt Kunst als Währung im geistigen Austausch zwischen Menschen, als fortwirkender Impuls, auch in unscheinbarster Form. Deswegen ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass man aus einem der rund 300 über fünf Länder verteilten zu Kunstautomaten umgebauten ehemaligen Zigarettenautomaten für vier Euro ein kleines Bild von Wolfgang Faller ziehen kann. „Ich habe schon viele begeisterte E-Mails von Leuten erhalten, die das gema

cht haben“, freut sich Faller. Das ist genau in seinem Sinn, Kunst als Mittel für echte, analoge Kommunikation einzusetzen. Das Kunstautomaten-Projekt des Potsdamer Galeristen Lars Kaiser wächst stetig, rund 600 Bilder im Format einer Zigarettenschachtel hat Faller schon dort platziert, so wie Hunderte von Kollegen. www.wolfgang-faller.com