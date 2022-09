Müllheim Von Müllheim nach Berlin

Müllheim. Die Preisverleihung fand im Rahmen eines Konzert in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin statt. Der Preis ist mit einem Preisgeld von 10 000 Euro dotiert. Trotz der fatalen politischen Situation in Europa kann auch eine Delegation des Jugendtheaters „Premier“ aus dem russischen Twer, der musikalischer Partner des Ensembles MIR, um seinen Anteil am Göttinger Friedenspreis persönlich entgegennehmen. Ein starkes Zeichen für den Frieden mitten in Berlin, heißt es in der Mitteilung des Rotary-Clubs. Der Verein unterstützt und begleitet die Projekte von „Musik für den Frieden“ schon seit mehreren Jahren. Eines der zentralen Ziele von Rotary ist die Friedensförderung weltweit. Müllheim Bürgermeister Löffler wird die Preisträger im Rahmen des Konzertes würdigen, heißt es in der Ankündigung.

Das Konzert in der Martinskirche trägt den Titel: „Die junge Zivilgesellschaft reicht sich die Hand“. Die junge Generation will damit zeigen, dass sie in Frieden mit ihren Nachbarn leben möchte und demonstriert dies auch durch ihre freundschaftliche musikalische Zusammenarbeit über Grenzen hinweg. Im Ensemble MIR singen und spielen unter der Leitung von Thomas und Ulrike Vogt junge Menschen aus der Region Müllheim, Freiburg und der Ukraine. Das Programm enthält neben rockigen Songs, Balladen, Musicalnummern auch ein zu Herzen gehendes Volkslied aus der Ukraine.