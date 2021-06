Müllheim Wachstumskurs trotz Herausforderungen durch Corona

Da die Corona-Pandemie keine Präsenzveranstaltung für die Vertreterversammlung zuließ, fand diese zum zweiten Mal im schriftlichen Verfahren statt.

Alle 392 Vertreter erhielten Anfang Juni die ausführlichen Berichtsunterlagen per Post zugeschickt. Daraufhin fand eine zweiwöchige Aussprachephase statt, in der Fragen an den Vorstand und die Vorsitzende des Aufsichtsrats gestellt werden konnten. Diese Fragen wurden persönlich beantwortet und in einem geschlossenen Bereich der Homepage sowie schriftlich zur Verfügung gestellt, so dass alle Vertreter die Aussprache mitverfolgen konnten. Bis zum 23. Juni konnte über die einzelnen Tagesordnungspunkte per Briefwahl abgestimmt werden. Von der Möglichkeit, ihr Mitbestimmungsrecht aktiv wahrzunehmen, haben 54 Prozent aller Vertreter Gebrauch gemacht. Die Beschlüsse wurden am 25. Juni nach Auszählung unter Aufsicht eines Justiziars des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes von der Versammlungsleiterin festgestellt.