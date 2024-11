Dazu aufgerufen hatte die IG Metall Lörrach. Laut deren Angaben beteiligten sich 120 Mitarbeiter (von insgesamt rund 600) an der zweistündigen Arbeitsniederlegung. Sie protestierten gegen ein aus ihrer Sicht zu geringes Angebot der Arbeitgeber bei den seit Mitte September laufenden Tarifverhandlungen. Die IG Metall fordert bei einer Laufzeit über zwölf Monate sieben Prozent höhere Entgelte für Beschäftigte sowie höhere Ausbildungsvergütungen von monatlich 170 Euro. Die Warnstreikenden erwarten von den Verhandlungen auch bessere Wahloptionen zwischen Zeit und Geld für Beschäftigte, die in Schicht arbeiten, Angehörige pflegen oder Kinder erziehen, heißt es in der Pressemitteilung der IG Metall Freiburg/Lörrach. Das erste Angebot der Arbeitgeber sehe hingegen für die Laufzeit von 27 Monaten erst ab Juli 2025 eine Entgelterhöhung von 1,7 Prozent und ab Juli 2026 von 1,9 Prozent vor.