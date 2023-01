Müllheim. „Was ist das Markgräflerland? Anmerkungen zur Erfindung eines identitätsstiftenden Landschaftsbegriffs im 19. Jahrhundert“, ist das Thema eines Vortrags von Kulturdezernent Jan Merk am Donnerstag, 26. Januar, ab 18.15 Uhr, im Markgräfler Museum in Müllheim. Die Veranstaltung ist eine Zusammenarbeit mit dem Alemannischen Institut Freiburg und wird auch per Zoom übertragen.