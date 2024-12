Müllheim: Weihnachtsbäckerei

Kurz vor Weihnachten ging es in der Bäckerei Kotz in Müllheim besonders hoch her: Es fand wieder die Weihnachtsbäckerei statt. Gemeinsam mit den Lionsclubs Müllheim-Neuenburg und Schliengen wird diese Veranstaltung seit vielen Jahren mit stets wachsendem Erfolg realisiert.