Müllheim Weihnachtsengel fürs Krankenzimmer

In der Weihnachtszeit und an den bevorstehenden Feiertagen wird ein Krankenhausaufenthalt oft von Heimweh und Einsamkeit begleitet, insbesondere in der aktuellen Corona-Pandemie und mit eingeschränkten Besucherregeln. An der Alemannen-Realschule Müllheim hatte vor fünf Jahren Kunstlehrerin Alexandra Zwigard die Idee, mit ihren Schülern den Patienten in der Müllheimer Klinik an Weihnachten eine Freude zu bereiten, was in diesem Schuljahr nun von den Verbindungslehrern Nicole Walter und Eddie Stratz aufgegriffen wurde.

Begleitet von weihnachtlicher Musik bastelten die mehr 100 Schüler aus den sechsten Klassen aus Müllheim und den umliegenden Ortschaften im Kunstunterricht im Namen der Schülermitverantwortung (SMV) weihnachtliche Dekoration. Kürzlich übergaben sie diese an den Ärztlichen Direktor Dr. Hartmut Ehrle-Anhalt und Pflegedirektorin Kerstin Harms, stellvertretend für alle Patienten sowie für das Klinikpersonal. In diesem Jahr erfreuen sich die Beschenkten an kleinen, mit einer Falttechnik hergestellten Weihnachtsengeln.