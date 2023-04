Müllheim Wenige Minuten machen den Unterschied

Thomas Steuber von der „Region der Lebensretter“ stellte die Arbeit des Vereins vor. Dieser hat sich zum Ziel gesetzt hat, die Überlebenschance bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zu verbessern. Mehr als 50 000 Menschen erleiden jährlich einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Nur etwa 10 bis 15 Prozent der Patienten überleben. Unter anderem weil Deutschland mit 40 Prozent die zweitschlechteste Helferquote in Europa hat. Diese liegt in den skandinavischen Ländern bei 85 Prozent. Herzstück der Arbeit des Vereins ist ein App-basiertes System, mit dem die Leitstellen registrierte Ersthelfer in der unmittelbaren Nähe des Notfallorts über Smartphone alarmieren können. Registrierte Ersthelfer sind beispielsweise Ärzte, Pflegekräfte, Rettungsdienstmitarbeiter sowie Ehrenamtliche von Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, Bergwacht, DLRG und DRK. In der Region Freiburg seien aktuell 1800 Ersthelfer registriert, darunter 33 in Müllheim und 247 im Einzugsgebiet des DRK-Kreisverbands Müllheim, berichtet Steuber.

Die Leitstelle alarmiert in einem Notfall vier Ersthelfer. Die ersten beiden gehen direkt zum Patienten und beginnen mit der Wiederbelebung, der dritte holt ein AED-Gerät und der vierte übernimmt die Einweisung des Rettungsdienstes.