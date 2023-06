Müllheim Weniger Reden und mehr Musik

Die Martinskirche füllte sich schnell mit den Gästen, die an der Eröffnungsfeier zum traditionellen Stadtfest teilnehmen wollten. Die Liste der Gäste war lang. Bürgermeister Martin Löffler freute sich nicht nur über die Spitze der Deutsch-Französische Brigade, zu der die Stadt und viele ihrer Einwohner ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, sondern auch über seit kurzem amtierende Bürgermeister und entsprechende Amtsträger in spe. So kam aus Neuenburg der neue Rathauschef Jens Fondy-Langela. Mit launigen Worten betonte Löffler die Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Das mit der Augenhöhe ließe sich allerdings nicht erfüllen, messe Fondy-Langela doch eine Körpergröße von 2,06 Meter, stellte Müllheims Bürgermeister mit einem Augenzwinkern fest. Er freute sich auch über zwei künftige Bürgermeister, die seiner Einladung gefolgt waren. So tritt Philipp Lotter, mit dem Löffler persönlich verbunden ist, heute, 1. Juli, das Amt des Bürgermeisters in Hausen im Wiesental an, und auch die in Eschbach zur Bürgermeisterin gewählte Sarah Michaelis könne am 1. August ihr Amt zumindest als bestellte Bürgermeisterin – sollte das Prüfergebnis der Kommunalaufsicht rechtlich angefochten werden – antreten. Michaelis, das war Löffler wichtig zu erwähnen, ist eine Bürgerin aus Vögisheim und dort im Dorfverein engagiert.