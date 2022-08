Müllheim Wenn nachts die Lichter ausgehen

Er verweist auf die Verkehrssicherungspflicht, die weiterhin gewährleistet sein müsse. ,,So müssen Fußgängerüberwege durchgehend beleuchtet bleiben“, erläutert der Rathauschef. Alles andere sei ,,Ermessenssache“. Geplant ist, die aus städtischer Sicht gefährlichen, kritischen Plätze auch weiterhin zu beleuchten, insbesondere Unterführungen. Insgesamt gebe es in Müllheim und seinen sieben Ortsteilen rund 30 Fußgängerüberwege und Unterführungen.

Ab Mitternacht

Die Straßenlaternen sollen unter der Woche, von Montag bis Donnerstag, ab Mitternacht bis fünf Uhr morgens dunkel bleiben – zunächst war die Abschaltung schon für 23 Uhr geplant. Freitag und Samstag soll die Straßenbeleuchtung von 2 bis 5 Uhr ausgeschaltet werden. Diese haben bisher – auch unter der Woche – die ganze Nacht geleuchtet, die LED-Beleuchtungen waren nachts teilweise gedimmt. „Am Wochenende sind nachts einfach mehr Leute unterwegs“, erklärt der Bürgermeister.

Thema Sicherheit

Was das Thema Sicherheit und Kriminalität angeht, werde die Beleuchtungssituation ohnehin etwas überschätzt, so Löffler.

Zudem müsse man sich die Frage stellen, „wie viele Leute unter der Woche nach Mitternacht tatsächlich noch in Müllheim unterwegs sind“. Schließlich befinde man sich eher im ländlichen Bereich, auch gebe es keine Discos & Co. „In Freiburg wäre eine Nachtabschaltung sicher viel schwieriger, weil viel mehr Menschen auch noch mitten in der Nacht unterwegs sind“, führt Löffler aus, der ergänzt: „Normalerweise reicht das Restlicht nachts für Fußgänger aus.“ Notfalls könne man sich mit Handy oder Taschenlampe behelfen. „Alle Fahrzeuge, auch Fahrräder, müssen ohnehin mit aktiver Beleuchtung ausgestattet sein.“

Ganzer Winter

Die Maßnahme soll den ganzen Winter über dauern außer die generelle Lage entspannt sich, wovon jedoch nicht auszugehen sei.

Müllheim hat immer noch einen bedeutenden Anteil an konventionellen Straßenleuchten (zirka ein Drittel), die deutlich mehr Strom verbrauchen als die modernen LED-Leuchten. „Wir haben zu knapp 70 Prozent auf LED umgerüstet. Der Rest ist konventionell, das heißt Leuchten mit unterschiedlicher Bauart, die aber nicht mit LED-Leuchtmitteln ausgestattet werden können.“

Dadurch leiste das Abschalten der Straßenbeleuchtung einen durchaus lohnenden Beitrag zum Energiesparen, so Löffler. Die Stadt rechnet mit Einsparungen von rund 150 000 Kilowattstunden aufs Jahr gerechnet – das würde etwa dem Verbrauch von 40 Haushalten entsprechen. Die Maßnahme rechne sich auch trotz relativ hoher Umprogrammierungskosten.

Die Umrüstung auf LED sei weiter im Gange, angesichts der großen Zahl der Straßenlaternen müsse dies jedoch Schritt für Schritt erfolgen.

Nicht so einfach

Die geplante Abschaltung der Straßenbeleuchtung sei aus technischen Gründen nicht so einfach und habe darum einige Wochen an Vorlauf benötigt. Die Abschaltung soll in Etappen erfolgen, los geht es in den Ortsteilen. Komplett umgesetzt sein könnte die Maßnahme dann vielleicht zu Beginn des Monats Oktober, meint Löffler. Ihm sei bewusst, dass die von der Stadt angestoßenen Maßnahmen, mit denen Strom und Wärmeenergie gespart werden sollen, von manchen als Zumutungen empfunden werden.

Ernste Lage

Die Lage sei jedoch ernst und man sei davon überzeugt, ,,dass in dieser Situation alle Verantwortung für die Energieversorgung des Landes übernehmen müssen“. Man komme deshalb nicht umhin, Maßnahmen zu ergreifen, die den Komfort in vertretbarem Umfang einschränken werden, so der Bürgermeister. Dazu gehört auch, dass die Warmwasserversorgung in Hallen und Schulen weitgehend eingestellt und die Raumtemperaturen in öffentlichen Gebäuden gesenkt werden.