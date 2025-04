Müllheim: Wettbewerb hat die Rebsorte in den vergangenen Jahren geprägt

Der Gutedel-Cup habe in den vergangenen Jahren Auswirkungen auf die Qualität der Gutedelweine gehabt, betont Vereinsvorsitzender Markus Buchen. Für Winzer und Kellermeister sei dieser Wettbewerb seit langer Zeit Ansporn, die Qualität weiterzuentwickeln. An den Kriterien sei nun gearbeitet worden, um Stilistik und Profile der verschiedenen Varianten noch intensiver herausarbeiten zu können.

In der obersten Kategorie geht es um internationale Spitzenweine mit ganz bestimmten Charakteristiken. In dieser Kategorie mit der Bezeichnung „Einfach gut“ sind 47 Weine angemeldet. In der zweiten Kategorie, der „Klassische Markgräfler“ mit traditionellem Ausbau, werden 41 Weine von einer 24-köpfigen Jury verkostet. Die dritte Kategorie fasst unter „Internationale Spitze“ 42 Weine im Wettbewerb zusammen. Die vierte Kategorie wird künftig thematisch variieren und aktuelle Themen aufgreifen.