Müllheim „Wir brauchen Orte des Gedenkens“

Rolf Schuhbauer, der mit seiner Frau Inge über die Geschichte der Müllheimer Juden geforscht hat, betonte, dass Günzburger das Haus bereits vor den Pogromen verkaufte habe. „Es war kein Zwangsverkauf“, sagte er.

Büchlein ersetzt Plan

Im Anschluss an die Wiederverlegung des Stolpersteins stellte Danksin mit Museumsleiter und Kulturdezernent Jan Merk sowie Sabine Lang, Fachbereichsleiterin Tourismus, das Büchlein „Stolpersteine in Müllheim“ vor. Dieses ersetzt den schon längst vergriffenen Faltplan, der im Jahr 2008 ebenfalls von Schülern des Wirtschaftsgymnasiums mit Unterstützung von Inge und Rolf Schuhbauer erstellt wurde. Es habe immer wieder Anfragen von Besuchern nach diesem Plan gegeben, berichtete Lang. Dabei habe man die Schülertexte weitgehend übernommen. Statt eines Faltplans gibt es nun ein kleines Büchlein im Format eines Stolpersteins, das von Jan-Peter Wahlmann gestaltet wurde.

Jan Merk sieht es als Aufgabe für Stadt und Museum, die Erinnerung an junge Menschen weiterzugeben. In Müllheim beschäftige man sich schon länger mit diesem Teil der Geschichte, erinnerte er an den Arbeitskreis jüdische Geschichte und an den jüngst entstandenen Verein Erinnerungskultur Müllheim. Aktuell werde beispielsweise im Rahmen der Ausstellung zur Nachkriegszeit an das Schicksal der ehemaligen Zwangsarbeiter erinnert.

Schandfleck

Inge Schuhbauer erinnerte an die Einladung Müllheims an ehemalige jüdische Mitbürger im Jahr 1987. Einen Tag nach dem Besuch habe sie einen Anruf der Familie Loewy erhalten, die fragte: „Wie geht es weiter? Geht es weiter? Wenn nicht, war alles umsonst!“ „Wir brauchen Orte des Gedenkens“, sagte Inge Schuhbauer mit Blick auf Gedenksteine am Platz der Alten Synagoge und auf dem jüdischen Friedhof sowie Ausstellungstücke im Markgräfler Museum. „Es gibt noch einen Schandfleck im Müllheimer Stadtbild“, sagte sie mit Blick auf das kleine Häuschen an der Ecke Werderstraße/Am Lindle. Dieses sei eines der ältesten und möglicherweise das einzige noch stehende jüdische Haus in der Stadt. Alle Bemühungen um das denkmalsgeschützte Haus würden im Keim erstickt, meinte Schuhbauer. Sie wünschte sich an diesem Platz einen Ort der Begegnung, wie das „Blaue Haus“ in Breisach oder die Synagoge in Sulzburg.

Weitere Informationen: Das Buch „Stolpersteine in Müllheim“ (ISBN 978-3-940552-09-9) ist ab dem 1. April in der Tourist-Information und in der Buchhandlung Beidek in Müllheim für 4,90 Euro erhältlich. Es wird herausgegeben vom Markgräfler Museum Müllheim und ist das zweite Buch in der Reihe „Beiträge zur Geschichte des Markgräferlandes“.