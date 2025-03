Einen inspirierenden Abend mit der Autorin, Glücks-Coachin und Transformationstherapeutin Petra Adler verspricht die Buchhandlung Beidek, Werderstraße 23, in Müllheim. Petra Adler liest dort am Donnerstag, 13. März, ab 19.30 Uhr aus ihrem bewegenden Erstlingswerk „Wo bitte geht’s zum Glück?“. Zum Inhalt: In „Wo bitte geht’s zum Glück?“ begleitet der Leser die Protagonistin Angelina aus einem unglücklichen Leben voller Konflikte auf ihrer Reise zu einem glücklicheren Leben und einer erfüllten Partnerschaft. Angelina glaubt, in Johannes ihren „Traummann“ gefunden zu haben – doch diese Begegnung fordert sie heraus, sich ihren dunkelsten Seiten zu stellen. Damit beginnt eine tiefgreifende Reise zu sich selbst, bei der ihr inneres Kind eine entscheidende Rolle spielt. Petra Adler liest aus ihrem Buch und gibt Impulse, die unmittelbar im Alltag umgesetzt werden können. „Erfahren Sie an diesem Abend, wie Sie sich aus festgefahrenen Denkmustern lösen und mit mehr Selbstvertrauen und mehr Freude das Leben gestalten können, das Sie sich wünschen“, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt kostet zwölf Euro.