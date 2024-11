Reges Treiben herrschte am Donnerstag beim Jahrmarkt in der Müllheimer Fußgängerzone. Die ersten Besucher kommen gleich zu Beginn zum „z’Nüni“ und holen sich zur Frühstückspause traditionelle Wurstwecken oder eine Grillwurst. Mit Gewürzen, Textilien, Holz- und Lederwaren gibt es ein breites Sortiment, nicht zu vergessen auch Maroni, Magenbrot und gebrannte Mandeln. Der Jahrmarkt ist am Freitag, 8. November, von 9 bis 18 Uhr, der Vergnügungspark auf dem Viehmarktplatz (bis Sonntag) sogar bis jeweils 20 Uhr geöffnet.