Müllheim Zahl der Geflüchteten steigt

Entsprechend der aktuellen Prognose müssen in diesem Jahr nochmals 40 bis 60 Personen, die meisten davon aus der Ukraine, aufgenommen werden. „Wir werden vorzeitig weitere Flüchtlinge aufnehmen und in den leer stehenden Wohnungen der ,Bima’ an der Wehrgasse unterbringen“, kündigte Löffler an. „Die würden so oder so uns zugewiesen“, erklärte er. Eine vorzeitige Aufnahme ermögliche die Zusage, dass es sich um Menschen aus der Ukraine handelt. Weitere 130 bis 150 Flüchtlinge aus aller Welt beherbergt der Landkreis in seiner Unterkunft im Industriegebiet West. Ende des Jahres werden bis zu 600 Flüchtlinge in Müllheim leben, betonte der Bürgermeister. Die Stadt müsse auf verschiedenen Ebenen handeln. So sei nun ein Modulbau im Baugebiet „Am langen Rain“ in Auftrag gegeben worden.