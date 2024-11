Einen Zigarettenautomaten haben Unbekannte am Dienstag kurz vor 22 Uhr in der Straße „Weilermatt“ im Müllheimer Ortsteil Niederweiler gesprengt. Der Automat wurde dabei erheblich beschädigt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Zeugen konnten zwei männliche, dunkel gekleidete etwa 20 bis 25 Jahre alte Personen beobachten, wie sie zu Fuß und mit einem E-Scooter flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Über die genaue Schadenshöhe und die Höhe des Diebstahlschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Müllheim, Tel. 07631/178 80, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den unbekannten Personen geben können.