Müllheim „Zittig“ mit Doppelwumms

Neuenburg am Rhein. Welche Neuenburger Schule passt zu meinem Kind? Diese Frage will die Mathias-von-Neuenburg-Schule mit einem „Tag der offenen Tür“ am Freitag, 10. Februar, von 14 bis 17 Uhr beantworten.

Am Vormittag haben Grundschulklassen mit ihren Lehrern die Gelegenheit, an Klassenführungen durch die Schulgebäude teilzunehmen. Es werden Aktionen rund um alle Fächer zum Mitmachen angeboten. Die Anmeldungen für diese Führungen am Vormittag werden über die Grundschulen organisiert. Nachmittags sind dann Grundschüler mit ihren Eltern eingeladen, die Real- und Werkrealschule anzuschauen. Angeboten werden unter anderem Schulhausführungen, Infostände, Aufführungen, Ausstellung von Schülerarbeiten, Mitmachaktionen in Chemie, Technik, Küche und Kunst. Auch für Bewirtung mit Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

Die Schule weist darauf hin, dass die Anmeldungen für die neuen Fünftklässler am Mittwoch, 8., und Donnerstag, 9. März, stattfindet. Um vorherige Terminvereinbarung für die Anmeldung in den Sekretariaten wird gebeten: Tel. 07631/70 01 00 (Realschule) und Tel. 07631/ 70 02 00 (Werkrealschule).