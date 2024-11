Ein Mann soll am Bahnhof Müllheim Reisende angepöbelt und eine Zugbegleiterin körperlich angegangen sein, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei, die Zeugen des Vorfalls sucht. Am Samstag hat die geschädigte Zugbegleiterin gegen 17.45 Uhr die Bundespolizei angefordert. Grund war ein Mann der die Frau am Arm gepackt und mehrfach in Richtung der Gleise gedrückt haben soll. Ein Reisender konnte den alkoholisierten Mann für kurze Zeit beruhigen. Zudem soll der Tatverdächtige eine Bierflasche gegen eine Wand geworfen haben. Danach soll er um 17.57 Uhr in den vorderen Zugteil der Regionalbahn 17186 in Richtung Freiburg gestiegen sein. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: zirka 35 bis 40 Jahre alt und lichtes Haar. Er trug eine grüne Jacke und eine hellblaue Jeanshose. Zeugen werden gebeten sich mit der Bundespolizei unter Tel. 07628/805 90 in Verbindung zu setzen.