Müllheim Zustrom hält weiter an

Die private Unterbringung sei erst einmal gesättigt. Löffler geht von etwa 120 Menschen aus, die bei Bekannten untergekommen seien und weiteren 40 Personen, die noch nicht gemeldet seien. Der Bürgermeister schätzt, dass etwa zwei Drittel der in der Stadt privat untergebrachten Menschen auf die Kommune zukommen. Diese sollen dann aber auch in Müllheim bleiben können. Hinzu kämen nun Zuweisungen durch den Landkreis. Aktuell befinden sich neun ukrainische Kinder in Betreuungseinrichtungen, fünf in der Grundschule, drei in der Gemeinschaftsschule und 22 Schüler am Markgräfler Gymnasium, wo ein eigene Vorbereitungsklasse eingerichtet wurde. Zudem habe die Volkshochschule die ersten Sprachkurse gestartet.