In Müllheim ist es am Montag kurz vor 20 Uhr zu einem Stromausfall gekommen. Die Stadt war knapp zwei Stunden ohne Strom. Ursache des Ausfalls waren technische Defekte auf einer Versorgungsleitung entlang der Klosterrunsstraße, wie die Badenova-Tochter badenovaNetze mitteilt. Diese betreibt das Müllheimer Stromnetz im Auftrag der Stadtwerke Müllheim-Staufen. Um 21.41 Uhr waren Haushalte in der Innenstadt von Müllheim wieder am Netz, heißt es weiter.